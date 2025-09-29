Un dramma che lascia sgomenti quello avvenuto nel pomeriggio di ieri a Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso. Una ragazza di soli 25 anni, Ilaria Forgione, è morta in un terribile incidente stradale. Ilaria era incinta all’ottavo mese e stava tornando dalla sua festa di compleanno.

La giovane si trovava in auto con il compagno e un 16enne quando- per cause ancora da accertare- la vettura si è scontrata contro un muretto e si è ribaltata.

Purtroppo Ilaria e la sua piccola non ce l’hanno fatta, feriti ma non in gravi condizioni il compagno e il ragazzo che viaggiava con loro. Sulla tragedia indagano le forze dell’ ordine.