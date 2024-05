La magia dell’aurora boreale sopra l’entrata delle Grotte di San Giovanni a Domusnovas

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La protagonista indiscussa della giornata è la magia regalata dalla natura, il cielo sfumato di rosso, uno spettacolo che ha catturato l’ attenzione pressoché di tutti. Macchina fotografica a portata di mano per i più esperti, fotocamera dello smartphone per gli altri che non hanno resistito, comunque, a catturare il momento del gioco dei colori che la notte ha regalato. “No, non è un sogno.

L’aurora boreale a Domusnovas è realtà, ma sembra davvero di sognare” ha espresso l’autore dello scatto che ritrae le meravigliose grotte di San Giovanni.

“E’ in corso una straordinaria tempesta geomagnetica proveniente, ovviamente, dal Sole. Così straordinaria da aver portato l’aurora boreale persino in Sardegna e probabilmente a latitudini ancora inferiori” hanno spiegato ieri notte i professionisti dell’osservatorio astronomico. Il fenomeno non è stato visibile a Cagliari solo per via dell’inquinamento luminoso che ha prevalso sullo spettacolo del cielo. Infatti, come dimostra l’immagine catturata a Domusnovas, “in lontananza, perfettamente visibile a oltre 40 km, si vede proprio Cagliari”.