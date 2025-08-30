Una margherita a 100 euro e un coperto da 25. È quanto hanno raccontato gli influencer Piero Armenti e la fidanzata Martina Maceratesi dopo una cena a La Maddalena, nel celebre ristorante La Scogliera. La coppia, molto seguita sui social, ha documentato l’esperienza con foto del menù e dello scontrino, scatenando un acceso dibattito tra curiosi e indignati. Armenti ha commentato con ironia: “Il ristorante si chiama La Scogliera. Molto suggestivo. Solo un po’ costoso. Ma se i sardi riescono a vendere una pizza per 100€, beh vuol dire che sono bravi”. Poi rincara: “Per come la vedo io se riesci a vendere una margherita a 100 euro, e il locale è pieno, vuol dire che hai ragione tu”. L’influencer, fondatore della pagina ‘Il mio viaggio a New York’ da migliaia di follower, ha pubblicato nelle stories la foto dei piatti ordinati e dello scontrino. Le reazioni non si sono fatte attendere, con diversi utenti che li hanno accusati di “lamentarsi dei prezzi”.

A rispondere è stata la compagna Martina Maceratesi: “Piero scrive proprio ‘non mi lamento’, perché sapevamo che in quel ristorante costava molto! Ma come blogger documentiamo tutto. E ci scrivono invece che ci lamentiamo dei prezzi, aggiungendo anche una bellissima frase nei nostri confronti: ‘il turismo che non ci serve’”. Il caso ha acceso la discussione online sul turismo d’élite in Sardegna: tra chi difende la libertà di un locale di applicare prezzi da lusso e chi invece intravede il rischio di un’isola sempre più esclusiva e distante dai cittadini comuni.