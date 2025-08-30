Paura a Leopoli. L’ex presidente del Parlamento Ucraino Andriy Parubiy è stato assassinato in strada da un killer travestito da rider Glovo.

Secondo quanto riportato da Ukrinform Parubiy è stato colpito otto volte ed era ricercato in Russia dal 2023 per “crimini di guerra” nel Dombass.

Il Comitato investigativo lo aveva infatti incriminato in contumacia per presunte atrocità commesse nel Donbass nel 2014, che avrebbero provocato oltre 1.200 tra morti e feriti.

Intanto, dopo gli attacchi ucraini alla raffinerie di petrolio russe l’Europa continua a discutere sulle soluzioni per fermare la guerra dopo quasi 4 anni.

“Per la prima volta i capi di Stato maggiore sono entrati nei dettagli sulle garanzie di sicurezza e affronteremo nuovamente la questione al livello di capi di Stato”, ha affermato il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot.