Momenti di panico in un centro estetico di Londra. Una donna di 63 anni, Elaine Lanigan si trovava nella cabina delle lampade abbronzanti quando ha notato del fumo.

“Ero sul lettino e ho sentito uno strano odore, come di plastica o sostanze chimiche che bruciavano. Poi il fumo ha iniziato a entrare e stavo soffocando. Dovevo uscire subito, era questione di sopravvivenza”, le parole di Elaine al Metro.co.uk.

Quindi, Elaine ha pensato la prima cosa sensata che potesse fare in quel momento: fuggire senza perder tempo nemmeno a rivestirsi.

Come riporta Fanpage, “Ero praticamente nuda, ma non avevo scelta. Sono corsa in strada, in mezzo al caos. Appena uscita si è sentito un boato, come un’esplosione, e una nube nera si è alzata dal salone”.

Nonostante la paura, Elaine non fa esitato ad avvertire anche i vicini e le persone che potevano in qualche modo essere in pericolo.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari che hanno soccorso Elaine e altre persone intossicate dal fumo e i vigili del fuoco, secondo i quali il rogo sarebbe stato causato da un guasto a una ventola di raffreddamento di un lettino solare. Fortunatamente, quindi, nessuna grave conseguenza per le persone ma danni ingenti all’attività, poiché le fiamme hanno distrutto tutto il piano terra.