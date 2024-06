La lite e la coltellata al Donegal, arrestato il presunto assassino di Fabio Piga: è il 19enne Yari Fa

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Si chiama Yari Fa, 19enne cagliaritano residente nel rione di San Michele. Ecco chi è il presunto assassino di Fabio Piga, l’ex carabiniere conosciuto nel mondo dei locali per essere lo storico buttafuori del Donegal. Piga è stato ucciso proprio nel locale di via Caprera (dove lavora anche la compagna) stando a quanto emerso al culmine di una lite: Fa avrebbe tirato fuori un coltello e l’ha colpito al petto, lasciandolo in una pozza di sangue. I soccorsi, purtroppo, si sono rivelati inutili. L’aggressore è stato rintracciato subito dalla polizia: portato in questura, ha confessato il delitto.