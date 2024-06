Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari, in giro con monete false e una mazza da baseball: denunciati due giovanissimi quartesi. Nella notte folle del 2 giugno, i Carabinieri della Radiomobile di Cagliari sono intervenuti denunciando due giovani per una serie di reati, tra cui falsificazione di monete, porto abusivo di armi e guida in stato di ebbrezza. Tutto è iniziato durante un ordinario controllo stradale in via Paoli, quando i militari hanno intimato l’alt a un motociclo Honda SH125 che sfrecciava a velocità sostenuta.

Nonostante il tentativo di fuga, i Carabinieri sono riusciti a fermare il mezzo poco dopo, all’incrocio tra via San Giovanni e viale Regina Elena. I due fermati, entrambi residenti a Quartu Sant’Elena, di 18 e 19 anni e già noti alle forze di polizia, hanno subito insospettito i militari. La perquisizione ha rivelato una mazza da baseball chiodata e diverse banconote false da 20 e 100 euro. Successivamente, il conducente dello scooter è stato sottoposto all’etilometro, risultando positivo con un tasso alcolemico superiore di oltre tre volte il limite consentito.La rapida ed efficiente azione dei Carabinieri ha evitato potenziali ulteriori reati, sottraendo dalle strade pericolosi strumenti e denaro contraffatto, dimostrando ancora una volta l’importanza del controllo del territorio per la sicurezza dei cittadini.