Torre delle Stelle, getta i rifiuti in mezzo alla natura: sorpreso dalle telecamere

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Getta i rifiuti in mezzo alla natura, cofano aperto e via al lancio del sacchetto selvaggio, ma niente oramai sfugge agli occhi attenti della sindaca, polizia locale, telecamere e cittadini- sceriffi che, con smartphone in mano, ritraggono il “caddozzo” di turno. Fadda: “Non abbassiamo la guardia e se servisse cittadini immortalate queste persone e inviatele alla polizia locale o ai carabinieri per gli opportuni provvedimenti perché i comuni non hanno un vigile per ogni via e una telecamera per ogni strada, ma tutti siamo vigili di tutto”. Un paradiso a pochi passi da Cagliari quello di Torre delle Stelle, spesso, però, deturpato da incivili che gettano i rifiuti dove capita. Ed è così che l’azione, messa in campo dal Comune amministrato da Francesca Fadda, va ben oltre a quella discreta delle raccomandazioni e delle sanzioni, e viene tutto opportunamente reso pubblico, anche al fine di essere usato come deterrente per impedire un moltiplicarsi di gesti irrispettosi nei confronti della comunità.

“A farlo sono in tanti, ma spesso sono gli stessi che ogni giorno mi sollecitano e segnalano situazioni di degrado e sporcizia, su cui stiamo intervenendo senza tregua da 3 anni e che hanno anche il coraggio di scrivere pubblicamente, si lamentano alcuni e magari non pagano da 10 anni nonostante i solleciti – espone Fadda – e parlano e scrivono e pretendono anche servizi, trasparenza, grandi cultori. Ipocriti e anche grandi caddozzi ai danni di tutti i cittadini onesti di Maracalagonis”. In arrivo anche il nuovo appalto di igiene urbana, “ma c’è chi se ne frega ancora”: un invito, quindi, rivolto a tutti al fine di segnalare chi deturpa il territorio.