CULTURA NEL PIATTO

GÂTEAU DI PATATE TRADIZIONALE

Un classico della cucina napoletana, tra storia e sapori di famiglia.

Il gâteau di patate è uno dei piatti più amati della tradizione gastronomica napoletana. Una preparazione ricca e sostanziosa, nata dall’incontro tra la cucina francese e quella partenopea.

Le sue origini vengono generalmente ricondotte al Settecento, quando alla corte dei Borbone si diffuse l’influenza della gastronomia francese. Il termine gâteau, che in francese significa torta, entrò nel linguaggio culinario napoletano e finì per indicare questo particolare sformato di patate.

Con il passare del tempo, il piatto uscì dalle cucine aristocratiche per diventare una specialità domestica, preparata con ingredienti semplici ma saporiti.

La sua caratteristica è il contrasto tra la crosticina dorata e croccante e l’interno morbido e filante, arricchito da salumi e formaggi.

INGREDIENTI PER 6 PERSONE

Patate a pasta gialla 1 kg

Uova intere 2 (circa 110 g senza guscio)

Latte intero 100 ml

Burro 40 g

Parmigiano grattugiato 60 g

Salame napoletano 100 g

Prosciutto cotto 100 g

Provola 180 g

Pangrattato 35 g

Sale, pepe nero e noce moscata q.b.

PREPARAZIONE

Lavare accuratamente le patate e lessarle con la buccia in acqua leggermente salata. Quando saranno morbide, scolarle, sbucciarle ancora calde e passarle nello schiacciapatate.

Raccogliere la purea in una ciotola capiente e incorporare il latte, le uova, il parmigiano grattugiato e parte del burro. Aggiungere pepe nero e un pizzico di noce moscata, mescolando fino a ottenere un composto omogeneo, morbido ma consistente.

Tagliare a dadini il salame napoletano, il prosciutto cotto e la provola, precedentemente lasciata scolare per eliminare l’eventuale umidità in eccesso.

Incorporare salumi e formaggio al composto di patate. Regolare il sale, considerando la sapidità degli ingredienti.

Imburrare una pirofila con parte del burro previsto e cospargerne fondo e bordi con poco pangrattato.

Versare il composto, livellare delicatamente e distribuire sulla superficie il pangrattato rimasto, completando con qualche fiocchetto del burro previsto.

Cuocere in forno statico preriscaldato a 180 °C per circa 40–45 minuti, fino alla formazione di una crosticina ben dorata.

Lasciare riposare per almeno 15 minuti prima di tagliare e servire. Il gâteau deve risultare compatto al taglio, ma morbido e filante all’interno.

VALORI NUTRIZIONALI PER PORZIONE

Stima indicativa per 1/6 della preparazione.

Energia: 466 kcal

Proteine: 25,1 g

Carboidrati: 34,3 g

Di cui zuccheri semplici: 4,0 g

Grassi totali: 25,8 g

Di cui grassi saturi: 13,0 g

Grassi insaturi: circa 10,0 g

Fibre alimentari: 3,9 g

Colesterolo: circa 141 mg

I valori sono stime basate sulla composizione media degli ingredienti e possono variare secondo i prodotti utilizzati.

IL COMMENTO NUTRIZIONALE

Il gâteau di patate può essere considerato un piatto unico, grazie alla presenza di carboidrati, proteine e grassi.

Le patate apportano principalmente amido e potassio, mentre uova, salumi e formaggi contribuiscono alla quota proteica.

È una preparazione energetica, con un contenuto significativo di grassi saturi e sale, che suggerisce un consumo occasionale nell’ambito di un’alimentazione varia.

Per completare il pasto è consigliabile accompagnarlo con verdure di stagione, preferibilmente senza aggiungere pane.

UNA CURIOSITÀ

Il gâteau è anche un esempio della capacità della cucina italiana di trasformare una preparazione di origine aristocratica in una ricetta popolare.

Nelle case napoletane veniva spesso preparato anche per utilizzare formaggi e salumi disponibili in dispensa, dando vita a numerose varianti familiari.

Un piatto che racconta non soltanto la storia gastronomica di Napoli, ma anche quella di una cucina domestica capace di unire gusto, praticità e convivialità.

A cura di Raffaella Aschieri

Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma

Saggista.