L’isola dei nuraghi ben conosciuta per il mare cristallino e la sabbia fine e candida ha un tesoro che non tutti conoscono perché non valorizzato e sponsorizzato come meriterebbe: ogni settimana tanti appuntamenti si svolgono da Sud al Nord, soprattutto nei centri più piccoli: dal Campidano in su senza tralasciare Marmilla, Trexenta e altri Comuni particolarmente attivi come Capoterra e Monserrato, dalle tradizioni culinarie alla storia e alla cultura le offerte sono tante. Ma solo per chi le conosce: spesso sponsorizzare gli eventi costa e i piccoli comuni non possono investire grandi risorse. Perché no, allora, creare un’applicazione che possa racchiudere il tutto come un grande contenitore a portata di click, “pensato per i sardi innanzitutto e, di riflesso, ai turisti che spesso sono più informati di noi”.

Si chiama Sardegna.Events, il portale degli eventi, dei locali e delle esperienze in Sardegna, nato per raccontare ciò che accade davvero nell’isola: le sagre di paese e i concerti sul mare, le serate, i locali dove sedersi a tavola, le esperienze da vivere sul territorio.

Un unico spazio, riconoscibile e curato, dove la Sardegna si scopre un giorno alla volta.

Non si tratta di un semplice calendario online. Dietro ogni scheda c’è una redazione che seleziona, verifica e aggiorna, perché chi cerca un evento o un locale trovi informazioni affidabili, e chi li propone trovi una vetrina capace di valorizzarli.

Il portale è pensato prima di tutto per lo smartphone, lo strumento con cui oggi la maggior parte delle persone decide cosa fare, molto spesso nello stesso giorno.

Un portale, quattro modi di vivere l’isola: eventi. È il cuore del portale. Raccoglie sagre, feste patronali e tradizioni, concerti, teatro, mostre, laboratori, escursioni, appuntamenti per le famiglie e molto altro, ordinati in categorie chiare e per comune.

Un investimento non indifferente per Corona, che mira a richiamare l’attenzione delle Pro Loco, di tutte le associazioni e gli amministratori comunali che potranno inviare i programmi degli eventi senza costi per essere inseriti nell’app.

“Ogni scheda indica quando e dove si svolge l’appuntamento, offre le indicazioni stradali per raggiungerlo e suggerisce altri eventi nello stesso paese.

L’obiettivo è dare lo stesso spazio ai grandi appuntamenti e alle manifestazioni dei piccoli centri, che spesso sono le più autentiche e le meno conosciute.

Serate. È l’area dedicata alla vita serale e all’intrattenimento: club, DJ set e serate a tema. Nasce per offrire a promoter e locali una vetrina dove incontrare il proprio pubblico nel momento giusto, e a chi esce la sera un riferimento semplice per scegliere dove andare.

È una sezione in crescita, che accoglie con entusiasmo chi desidera farne parte.

Locali. Una guida ai luoghi in cui la Sardegna si vive a tavola e nel tempo libero: ristoranti, pizzerie, agriturismi, enoteche, bistrot, pub, bar e beach club, presentati con il paese e con il tipo di cucina o di proposta.

Con oltre trecento realtà già presenti, l’obiettivo è mettere in contatto chi cerca un posto dove mangiare, bere o passare la serata con chi sa accoglierlo.

Esperienze. Escursioni in fuoristrada e in quad, immersioni, visite guidate ai siti archeologici e nuragici, musei, percorsi nei centri storici, degustazioni.

L’obiettivo è trasformare una giornata a una sagra in un soggiorno più ricco, offrendo cose da fare nei dintorni e portando visitatori anche verso i territori interni, che meritano più attenzione di quanta ne ricevano.

Accanto a queste aree trovano spazio i consigli di chi la Sardegna la vive e la racconta ogni giorno: creator e persone di fiducia che segnalano i locali che amano.

Perché a un’informazione ben fatta fa sempre bene aggiungere il tono di un consiglio tra amici”.

Spazio anche ai viaggiatori: “Per chi è già in viaggio, la funzione Vicino a me apre una mappa che mostra ciò che accade intorno alla propria posizione.

La ricerca consente di orientarsi per tema, per data e per comune, e il portale propone percorsi pronti come gli eventi del fine settimana, le sagre, i concerti o gli appuntamenti delle principali città.

Chi arriva da lontano può consultarlo in italiano, inglese, tedesco e francese, e installarlo sul telefono come un’applicazione, per averlo sempre a portata di mano.

Un luogo aperto a chi fa vivere il territorio.

Sardegna.Events è un portale che cresce insieme a chi lo anima.

Organizzatori di eventi, gestori di locali, promoter di serate, operatori di esperienze e creator possono

pubblicare i propri contenuti attraverso l’Area Partner: la registrazione è gratuita, si sceglie il proprio profilo e, dopo la verifica dell’indirizzo email, la redazione abilita le funzioni pertinenti.

Ogni contenuto viene controllato prima della pubblicazione, con un unico account personale, permessi distinti per tipologia di attività e una gestione comoda anche da smartphone.

Chi preferisce segnalarci un evento che merita di essere conosciuto può scrivere a [email protected].

In Sardegna non mancano le iniziative, ma raramente si trovano riunite in un solo luogo.

Sardegna.Events mette nello stesso spazio eventi, serate, locali ed esperienze, li lega al territorio che li ospita e li affida a una redazione che conosce l’isola.

È questo che dà senso al suo motto, Connetti luoghi, persone, esperienze: ogni contenuto pubblicato racconta anche il paese in cui nasce, contribuisce a distribuire le presenze lungo tutto l’anno e crea occasioni di incontro tra chi organizza e chi desidera partecipare.

Per tanti questo può significare una visibilità reale presso pubblici che i canali abituali non raggiungono, un contributo concreto alla promozione del territorio che va oltre la singola stagione”.