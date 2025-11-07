Il segretario nazionale della Cgil Maurizio Landini ha annunciato un nuovo sciopero generale previsto per il prossimo 12 dicembre. Il motivo è nuovamente legato alla manovra di bilancio: “La vogliamo cambiare” , evidenziaLandini annunciando la nuova protesta. “L’emergenza fondamentale in questo momento è il salario: c’è bisogno di aumentare i salari, questa manovra non lo fa”.

Questo nuovo sciopero viene annunciato quando è già previsto quello del prossimo 28 novembre, creando nuove polemiche e disagi.

“Ci rivolgiamo a tutte le persone” perché “il 12 dicembre siano con noi in piazza: faremo manifestazioni in tutti i territori d’Italia e vogliamo dimostrare che c’è la maggioranza di questo paese, quella che tiene in piedi il paese con il proprio lavoro, che chiede di essere ascoltata e che chiede di cambiare una logica sbagliata per noi non più sopportabile. È necessario investire sulla scuola e l’istruzione e, allo stesso tempo, sui servizi sociali”, le parole di Landini.

Non si è fatta attendere la risposta ironica e piccata della premier Meloni, che sui social ha fatti riferimento all’ormai nota frase sul “weekend lungo” pronunciata in relazione allo scorso sciopero generale, generando anche in quell’occasione moltissime reazioni.

“Nuovo sciopero generale della CGIL contro il Governo annunciato dal segretario generale Landini. In quale giorno della settimana cadrà il 12 dicembre?”, sottolinea la premier.

