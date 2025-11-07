L’ormai amatissimo professore di Selegas Gabriele Casti ha conquistato davvero tutti, dimostrando ogni sera la sua indubbia preparazione, simpatia e umiltà.

Gabriele ha saputo farsi apprezzare subito dal pubblico del celebre programma Mediaset e dallo stesso conduttore Gerry Scotti. Dopo l’incredibile bottino di oltre 160 mila euro e la Nuova Panda- meritassimo- questa sera il giovane insegnante è arrivato alla “Ruota delle Meraviglie”.

Gabriele ha risolto uno dei tabelloni finali, che gli ha regalato 1000 euro. In totale, con il bottino accumulato durante la puntata, Gabriele torna a casa con 25 mila euro.

Una grande soddisfazione per il giovane insegnante che ha all’attivo una splendida di vincita di 186.500 euro.