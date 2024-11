Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La calda “novembrata” di Cagliari: centinaia di persone al Poetto, e ritornano anche i tuffi. Fantastica domenica di sole e di alta temperatura nel capoluogo sardo, tanti cagliaritani ne hanno approfittato per godersi un’altra bellissima giornata al mare: l’acqua nonostante l’autunno e il cambio dell’ora legale non era così tanto fredda, per cui in molti hanno azzardato quello che potrebbe essere uno degli ultimi bagni della stagione. Ma colpisce la cartolina turistica, che potrebbe davvero fare il giro del mondo, nella foto scattata da Valerio Piga. Se esistesse uno spot per la destagionalizzazione del turismo nell’Isola, e magari per aumentare i voli che mancano, per fare diventare Cagliari una città popolata dai turisti tutto l’anno, questa sarebbe sicuramente l’ideale.