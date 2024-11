Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“Alluvione in Sardegna? Guardate quelle strane scie chimiche nel cielo del Medio Campidano” Il noto ecologista Angelo Cremone su Fb lancia un dubbio strano su Fb: “COSA STANNO COMBINANDO ? Medio Campidano : Giorni prima dell’alluvione tra San Gavino, Villacidro, Siliqua e Carbonia, una notte di aerei che seminavano nel cielo della mezzanotte, queste ingenti scie di .. non so che'”, scrive in un post che accende il dibattito anche tra i complottisti. Impossibile sapere come le scie chimiche abbiano provocato un tale nubifragio con danni gravissimi, ma Cremone segnala come nel cielo ci fossero per diverse ore delle strane scie. Scie di polemiche.