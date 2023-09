La benzina sfonda quota 2 euro in Sardegna, è fra le 4 regioni più care. Il Codacons: “E’ un’emergenza”

In Sardegna la benzina sfonda definitivamente quota 2 euro e l’isola si piazza fra le quattro regioni più care d’Italia. Tanto per cambiare, i sardi non solo sono penalizzati da trasporti inefficienti e spostamenti ben più difficili ma pagano più che nel resto del paese. Con Bolzano, Liguria e Basilicata, la Sardegna è la regione che salassa di più i suoi residenti, nel silenzio totale e tombale della politica a tutti i livelli. A segnalarlo è l’Unione Nazionale Consumatori sui dati medi regionali diffusi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit).

Sulla galoppata dei prezzi ai distributori interviene anche il Codacons, che sollecita l’intervento urgente del governo: “Non c’è più tempo, bisogna tagliare immediatamente le accise. nelle prossime settimane andrà anche peggio”, sostiene l’associazione dei consumatori. Ma dal governo, nessuna intenzione dichiarata di intervenire.