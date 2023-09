Nuovi corsi gratuiti per i giovani

Nel panorama dei corsi regionali gratuiti promossi dalla Regione Sardegna, sono particolarmente degni di nota quelli proposti dall’Agenzia formativa ARAFORM in partenariato con:

Universita’ Studi Di Cagliari – Università Degli Studi Di Cagliari – Dipartimento Di Lettere, Lingue E Beni Culturali

INAPP – Istituto Nazionale Per L’analisi Delle Politiche Pubbliche

IIS “Deodato Meloni” – Oristano

Consorzio “Cagliari Centro Storico”

L’Agenzia Araform, infatti, presenta due interessantissimi percorsi formativi gratuiti di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, ossia IFTS:

Sede di Cagliari – Tecnico per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio

Sede di Oristano – Tecnico per la progettazione e realizzazione di processi artigianali e di trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica

I percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), rientrano nel secondo ciclo di istruzione e sono compresi nell’Elenco delle “specializzazioni tecniche superiori” riconosciute a livello nazionale con il Decreto del MIUR del 7 febbraio 2013, n. 91.

Il percorso formativo prevede 990 ore in totale: 495 di teoria e 495 di attività e affiancamento in azienda.

Al termine del percorso si sosterrà un esame finale con rilascio certificazione di Specializzazione Tecnica Superiore, livello 4 EQF. Questa certificazione consentirà l’inserimento qualificato e specializzato nel mercato del lavoro e l’accesso ai percorsi ITS realizzati dagli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), istituiti dalla Legge 99/2022.

Per gli allievi sono previsti: i rimborsi viaggio, materiali didattici, piattaforma didattica di supporto online, tablet gratuito.

Questa offerta formativa è destinata ai giovani fino ai 35 anni non compiuti, non occupati o occupati, residenti o domiciliati in Sardegna, in possesso di uno dei seguenti titoli di studio, secondo quanto indicato dal Cap. III, all’art. 10, comma 1, del DPCM del 25/01/2008:

diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

diploma professionale di Tecnico di cui al D. lgs 17/10/2005, n. 226, art. 20, co. 1, lett.c;

ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del D.lgs. 17/10/2005, n. 226, art. 2, comma 5;

previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, di cui al regolamento adottato con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 22/08/2007, n. 139, per coloro che non sono in possesso del diploma di Istruzione Secondaria Superiore.

E’ possibile accedere a questi corsi, fino al 29 settembre 2023, presentando domanda attraverso il link https://my.sardegnalavoro.it/Login, accedendo con Spid o tramite CNS al, selezionando il corso:

per la Sede di Cagliari – Tecnico per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio – inserendo il codice 2023RTS2272056-TS2022370 ;

per la Sede di Oristano – Tecnico per la progettazione e realizzazione di processi artigianali e di trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica – inserendo il codice 2023RTS2272055-TS2022369 ;

I posti disponibili sono solo 15 per ogni corso e un destinatario potrà inviare una sola candidatura per l’iscrizione a un solo percorso formativo

L’Agenzia si rende disponibile per informazioni e chiarimenti, sia attraverso il contatto telefonico 070292545, sia previo appuntamento, recandosi direttamente presso la sede legale Araform srl – via Bandello 12 Cagliari, oppure scrivendo una mail al seguente indirizzo: [email protected]