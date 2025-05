Anche la Sardegna partecipa al “Raduno Mondiale Vespa” di Gijon, in Spagna, con diversi appassionati che, dopo un lunghissimo viaggio raggiungono, le Asturie nel Nord della Spagna e sfilano con le proprie “Vespe” insieme al vessillo dei quattro Mori.

In rappresentanza degli appassionati e dei Club di tutta l’Isola, Marco con Tiziana, Sandro con Elisa (per l’Associazione “Due Ruote e Vespa Club Trexenta Parteolla”), Peppino con Elisa, Sandro, Fabio e Roberto (per il “Vespa Club Oristano”), Filippo con Roberta (per il “Vespa Club Su Campidanu”), si sono imbarcati a Porto Torres con destinazione Barcellona, da cui hanno poi intrapreso un viaggio lungo circa 900 chilometri che li ha visti attraversare stupende località come Lleida, Saragozza, Pamplona, Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Santander, per arrivare infine a Gijon, bellissima città delle Asturie e importante porto del golfo di Biscaglia.

Il Raduno spagnolo è il più importante evento di portata mondiale per il 2025, nel quale i Vespa Club nazionali si ritrovano tutti insieme, uniti dalla passione per un mito intramontabile che continua ad appassionare intere generazioni. A Gijon sono confluiti vespisti da tutte le regioni della Spagna e tantissimi altri provenienti da numerosi Paesi del Mondo.

Sono stati migliaia, a bordo di Vespe di ogni epoca e modello che hanno sfilato in un grande serpentone colorato che si è snodato tra le ridenti colline delle Asturie con panorami mozzafiato e paesaggi di grande interesse storico-naturalistico. Tra loro, gli appassionati provenienti dalla Sardegna che, spinti da una grandissima passione, hanno affrontato una trasferta lunga ed impegnativa e percorso il tragitto necessario al raggiungimento della sede del Raduno.

Come si osserva nel filmato, alcuni di loro hanno indossato anche il Costume del proprio Comune di provenienza, mostrandolo con orgoglio al numerosissimo pubblico presente all’evento, che ha manifestato ammirazione ed interesse.

E’ stato anche diffuso nella Piazza sede dell’Esposizione, con l’ ausilio di un altoparlante, l’Inno della Brigata Sassari “Dimonios”, che ha accompagnato la presenza degli Equipaggi sardi con i loro vessilli e le proprie tradizioni millenarie.

Il programma della manifestazione, oltre alla mostra statica dei motoveicoli, ha previsto anche la tradizionale “Vespa Parade” nelle vie principali della città, tra l’entusiasmo dei residenti e non solo, nonchè il “Vespa Trophy”, il “Concorso d’Eleganza” e la Coppa del Mondo di Gymkana, identificata non solo come prova a tempo, bensì come vera e propria prova di abilità alla guida delle amate Vespa.

A chiusura della manifestazione, si sono svolte le premiazioni con riferimento all’eleganza, alle prove di abilità ed a tutti i contest previsti nell’evento.

Un Raduno che ha richiamato i Vespisti da diversi paesi del mondo e che ha visto protagonisti anche gli appassionati della Sardegna, che hanno ancora una volta dimostrato al mondo l’amore per la loro terra, per le tradizioni secolari di cui vanno fieri, insieme alla passione per la Vespa che annovera anche nell’isola centinaia di appassionati di tutte le età.

Nonostante i sacrifici affontati per la lunga trasferta, i protagonisti di questa splendida avventura serberanno per sempre nei loro cuori tantissimi ricordi piacevoli e momenti carichi di autentica emozione, sicuramente indimenticabili.