Sono stati accolti con gratitudine e successo le sedute e i tavoli collocati di recente dall’amministrazione Puddu negli spazi verdi pubblici della città: motivo di aggregazione sociale dove poter consumare chiacchierate tra amici, uno spuntino tutti insieme o qualche gioco come quello delle carte, sempre di moda. Ma a qualcuno il decoro e il rispetto per il bene di tutti evidentemente disturba ed è così che due giorni fa l’area di Sant’Andrea è stata trasformata in un immondezzaio a cielo aperto che immediatamente è stato notato da molti cittadini e condannato fermamente. Non solo Sant’Andrea, però, anche altri luoghi cari agli asseminesi spesso sono calpestati dai vandali e dagli incivili. “Nel parco di piazza Don Bosco dove ci sono le scuole una ragazzina ha buttato per terra una lattina nonostante ci siano i cestini. Mio figlio di 3 anni l’ha raccolta e buttata” spiega una mamma.