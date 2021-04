Kekko, self made man in Sardinia: disoccupato e in zona rossa realizza l’Isola in legno e diventa virale

Rosso di sera bel tempo si spera, Francesco “Kekko” per gli amici ci strappa un sorriso di gradimento e di simpatia.

Chiuso in casa come tanti, essendo un inventivo e dotato di grande manualità, si inventa per un regalo una Sardegna 50 per 70 in legno di abete e viene sommerso di richieste sul web.

Molto simpatico sia il post su Facebook, sia le risposte e le sollecitazioni degli amici reali e feisbuchiani.

Chissà che il simpatico Francesco, disoccupato e residente in un piccolo paese del Sulcis, non faccia della sua passione il suo lavoro. E, magari, sia d’esempio – in questi tempi grami – di utilizzo produttivo del tempo disponibile per passare dalla passione alla produzione.

In bocca al lupo Kekko, the self made man in Sardinia.