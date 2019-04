Kean esulta sotto i tifosi del Cagliari, fischi e buu: caso razzismo, è polemica

La rete al minuto ottantacinque e l’esultanza davanti ai tifosi del Cagliari. Kean sigla il raddoppio per la Juventus e dagli spalti volano fischi e buu, in un finale di gara che diventa caldissimo. Bonucci porta via il compagno di squadra, ma sembra essere “troppo tardi”. Più di un bianconero protesta con l’arbitro. Anche Matuidi si arrabbia, e lo speaker della Sardegna Arena deve intervenire per cercare di placare tutti gli animi. Un possibile caso di razzismo che si trascina dietro una lunga scia di polemiche e dibattiti.