Ozieri in lacrime tra candele e preghiere per Romina Meloni, uccisa dal suo ex marito

Famiglie con bambini, giovani e anziani. C’erano tutti, ieri sera, per il tributo – organizzato da Comune, diocesi e varie associazioni – a Romina Meloni, la 49enne assassinata dal suo ex marito Ettore Sini. “Viviamo in un mondo in cui ci nascondiamo per fare l’amore, mentre la violenza e l’odio si diffondono alla luce del sole”, questo il comunicato diffuso dall’amministrazione comunale a poche ore dall’evento. L’ennesimo femminicidio che ha sconvolto tutta la Sardegna, una tragedia che ha colpito davvero tutti.

Nella foto, pubblicata dalla pagina Facebook “Questa volta si chiama Romina” l’immensa folla commossa mentre, in un silenzio totale, ricorda Romina Meloni.