Domani alle 20:45 all’Allianz Stadium il Cagliari sfiderà la Juventus, nella partita valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo le vittorie contro Carrarese e Cremonese i ragazzi di Nicola sono chiamati all’impresa e a cercare di strappare un qualificazione che sarebbe storica. Nell’era Giulini il Cagliari non ha mai superato gli ottavi di finale.

Davide Nicola ha parlato attraverso i canali del club, confemrando per la prima volta in stagione la formazione titolare: “Cercherò di dare un po’ di minutaggio a chi ne ha avuto meno, ma non a tutti. Scuffet sarà in porta, mentre in difesa ci saranno Zappa, Wieteska ed uno tra Mina e Palomino. Devo valutare a centrocampo se ci saranno Prati e Felici. In attacco ci saranno Lapadula e Gaetano con la possibilità di inserire PAvoletti o Piccoli in base all’evoluzione della gara”. Ha poi spiegato parlato anche delle condizioni di Luvumbo: “Mancherà Zito Luvumbo, non sapremo ancora per quanto ne avrà. Devo parlare con lo staff medico. La squadra sta lavorando con impegno e sta progressivamente prendendo consapevolezza dei propri mezzi. L’esame con la Juve è motivo di orgoglio”.

Dall’altra parte c’è un campionato tutto fuorché esaltante, terzultimo posto a 14 punti, con solo 3 vittorie in 16 partite, dati che preoccupano e non poco i tifosi.

Ecco perché la Coppa Italia potrebbe trasformarsi in un opportunità. Cercando di sfruttare il momento non favorevole della Juventus, che resta ancora imbattuta in campionato ma ha collezionato ben dieci pareggi nelle prime 16 giornate , troppi per un squadra di questa caratura.

Oltre la difficoltà della partita il Cagliari è chiamato a risolvere il problema realizzativo. In otto delle sedici giornate di Serie A già disputate il Cagliari non è riuscito a battere il portiere avversario: un dato che evidenzia un problema offensivo per la squadra di Nicola, che crea sì tanto (154 i tiri complessivi) ma non riesce a finalizzare con continuità.

Arbitrerà Feliciani. Il direttore di gara ha arbitrato solo una volta il club isolano, nella scorsa stagione. La partita in questione era Atalanta-Cagliari, terminata 2-0 in favore dei bergamaschi di Gasperini