“Questo pomeriggio ho fatto visita alle famiglie di Giacomo e Matthias, i due giovani tragicamente scomparsi nelle campagne di Quartu. Entrambi facevano parte della nostra comunità parrocchiale, dove avevano seguito il cammino di catechesi. Di Giacomo e Matthias emerge un’immagine luminosa: il loro legame era profondo, e chiunque li ricordi sottolinea la straordinarietà della loro amicizia. L’amicizia vera è spesso un balsamo capace di alleviare anche le ferite più profonde. La memoria del loro rapporto, vissuto intensamente fino alla fine, possa essere di conforto a chi oggi piange questa terribile perdita.

Ai familiari ho assicurato la mia preghiera e quella di tutta la comunità parrocchiale, affinché il Padre misericordioso accolga questi due ragazzi nella pienezza della vita eterna. Preghiamo anche perché quanti soffrono per la loro scomparsa possano essere sostenuti dalla Speranza che non delude, dono prezioso dello Spirito Santo” ha espresso don Giulio.

A Quartu Sant’Elena è shock per la morte di Giacomo Desogus e Matthias Steri: in visita ai familiari don Giulio, parrocchia di Santo Stefano.“È difficile trovare le parole per consolare o aprire un dialogo con i genitori, i fratelli e le sorelle, colpiti da un dolore così grande”. Una morte tragica per i due amici, una battuta di caccia finita nel peggiore dei modi.