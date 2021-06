Jessica Pontis a Radio Zampetta Sarda: “Salviamo i cavalli dal macello”

JESSICA PONTIS A RADIO ZAMPETTA SARDA; ” SALVIAMO I CAVALLI NON IDONEI A ESSERE CAVALCATI DAL MACELLO.”

Ospite a Radio Zampetta Sarda Jessica Pontis Presidente della Asd Cavalieri De Sa Batalla di Sanluri.

“Ci occupiamo da anni di recuperare cavalli destinati alla macellazione perché inabili all’essere cavalcati per problemi psicofisici , riabilitandoli in ogni ambito e riportandoli ad una situazione di equilibrio in cui possano essere di supporto anche in percorsi con le persone.

Portiamo infatti avanti un tipo di equitazione etica , basata sul benessere del cavallo ; i nostri cavalli vivono infatti 24h liberi in diversi ettari e in branco, in modo da rispettare il più possibile la loro natura e garantire il loro benessere senza del quale nessun cavallo potrebbe avere piacere nel svolgere attività con l’umano, che dovranno comunque essere sempre di accrescimento personale per entrambi , senza forzature e obblighi ma assecondando le preferenze e motivazioni di ogni cavallo .

Aiutiamo anche altri animali considerati da rendimento, per ora capre e pecore ma presto avremo la possibilità di accogliere anche vacche e maiali .

L’ultimo salvataggio che abbiamo portato a termine è stato quello di Zingara, cavalla di 6 anni destinata alla macellazione perché atassica ,

arriverà a casa e verrà visitata e curata al meglio per poi andare in regalo ad un onlus che cercherà per lei un adottante adeguato .

Ringrazio tutte le persone che ci hanno aiutato, Zingara ha ancora

bisogno di un supporto economico per fronteggiare le spese di riabilitazione, chi ci volesse aiutare può contattarci nelle pagine social Facebook e Instagram; “Jessica Pontis” o “Maneggio Sa Batalla” dove troverete tutte le info per aiutarci, e dove verranno documentate tutte le spese.

Tra le altre attività, proponiamo corsi differenti anche con istruttori che arrivano da fuori Sardegna: Yoga Campi estivi Corso di equitazione etica Corso per coadiutore del cavallo Corso sul piede /salute alimentazione