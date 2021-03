Jessica di Sinnai a Radio Casteddu: “Fondi per i disabili gravi in ritardo da mesi”

Sinnai – I fondi della legge nazionale 162/98 sono in ritardo, “non riceviamo nulla da novembre”. A Radio CASTEDDU, Jessica Portas, 43 anni: “Dove sono i nostri soldi?”

Mamma di una bimba di 12 anni affetta da importanti disabilità, usufruisce della “162” con la quale garantisce assistenza a sua figlia per 28 ore settimanali.

“Non abbiamo capito per quale motivo si è fermato il pagamento a novembre, ma c’è chi non percepisce l’importo spettante da ottobre. La Regione stanzia dei soldi che vengono erogati dal comune, a me spettano circa 13 mila euro all’anno. Inizialmente pagavano il 20 di ogni mese, poi gli ultimi due anni, pagano ogni 3-4 mesi. Io adesso ho un’assistente di 50 anni, che ha i suoi problemi, ed è da novembre che non percepisce lo stipendio e io non so come aiutarla. Dal comune non abbiamo ricevuto nessuna risposta concreta. Lanciamo un appello al sindaco, gli chiediamo dove sono i soldi che la Regione ha stanziato a gennaio. Io corro il rischio di non avere più sostegno, aiuto per mia figlia: non sappiamo più a chi rivolgerci”.

Risentite qui l’intervista a Jessica Portas di Paolo Rapeanu e Gigi Garau

