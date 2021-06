Italia, sparatoria choc in strada: muoiono due fratellini e un anziano. Il dramma di Ardea. I bimbi avevano 10 e 5 anni. Un uomo ha esploso diversi colpi di pistola per le vie della cittadina alle porte di Roma. L’aggressore, che avrebbe problemi psichici, è barricato in un appartamento. La paura sui social: “Non uscite di casa”. I testimoni: “Pensavamo a un petardo”. Le urla disperate dei genitori dei bambini, riferite dal nostro giornale partner Quotidiano Nazionale: “Un anziano e due fratellini di 10 e 5 anni sono morti dopo che un uomo ha sparato per strada in via degli Astri ad Ardea, comune della Città metropolitana di Roma Capitale. A sparare è stato un uomo che, braccato dai carabinieri, al momento è barricato armato in un appartamento. Ancora da chiarire i motivi che hanno portato al folle gesto”, indagano i carabinieri. Pare che l’uomo avesse forti problemi psichici.