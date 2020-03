Italia, si va verso la chiusura di negozi e fabbriche almeno sino al 18 aprile: “Siamo nel pieno dell’epidemia”. Ormai è quasi certo, lo confermano diversi ministri, già domani potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale: la chiusura di tutte le attività in Italia, salvo quelle essenziali, sarà prorogata dal 3 almeno sino al 18 aprile. Cittadini tutti a casa sino a ben dopo le vacanze pasquali. “Siamo ancora nel pieno dell’epidemia. Sarebbe un grave errore abbassare la guardia proprio ora. Si finirebbe – ha spiegato oggi il ministro della Salute Roberto Speranza– per vanificare quanto fatto fino ad oggi. I sacrifici di queste settimane sono seri”. Gli ha fatto eco in una intervista a Sky il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia: ““Le misure in scadenza inevitabilmente saranno allungate. Penso che in questo momento parlare di riapertura sia inopportuno e irresponsabile”. Diverso il parere di Matteo Renzi, che ha chiesto invece una riapertura a scaglioni per non fare crollare l’economia. Resteranno ovviamente chiuse ancora a lungo scuole e Università, a tal proposito il ministro Azzolina ha annunciato per le prossime ore una circolare esplicativa. Incertezza totale per il campionato di serie A, che rischia di essere già finito.