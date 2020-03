Parte un comunicato urgente della USB SANITÀ,a. firma di Gianfranco Angioni, trasmesso ai vertici aziendali dell’Azienda Ospedaliera Brotzu:”Subito i tamponi a tutti gli operatori e il riconoscimento immediato delle indennità del rischio infettivo. L’ Unione Sindacale di Base Settore Sanità facendo proprie le continue richieste rappresentatate dalle lavoratrici e dai lavoratori ha ritenuto inderogabile rappresentarle ancora una volta in via prioritaria e non più rimandabile all’amministrazione per l’emergenza nuovo coronavirus Covid-19, tra cui qui di seguito vengono elencate. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI : Dotare gli operatori di tutti i DPI necessari al fine di assicurare la loro sicurezza, dei loro familiari e degli utenti. PIANO FORMATIVO AVANZATO : Predisporre e calendarizzare per tutti gli operatori un piano formativo avanzato per il corretto utilizzo dei DPI ovvero vestizione/svestizione e il loro smaltimento. TAMPONI : Effettuare a tutti i dipendenti i tamponi a presindere o meno dalla comparsa dei sintomi. INDENNITA’ DI MALATTIE INFETTIVE: Riconoscimento economico a tutti gli operatori coinvolti nei percorsi assistenziali dei reparti di degenza, delle sale operatorie, dei servizi diagnostici e interventistici. PAGAMENTO IMMEDIATO: FESTIVI INFRASETTIMANALI – FASCE ECONOMICHE- AUMENTO INDENNITA’ TURNO NOTTURNO- AUMENTO INDENNITA’ PRONTA DISPONIBILITA’. PREDISPOSIZIONE ALLOGGI: Al fine di evitare la propagazione del virus si ritiene necessaria la predisposizione di alloggi da assicurare ai dipendenti in caso di sorveglianza sanitaria, a tutela della popolazione generale e in particolare dei familiari. MENSA: immediata riapertura con la contingentazione degli ingressi ove non fosse possibile prevedere altre modalità di ristorazione ovvero anche con dei Buoni Pasto accreditati in busta paga”, la richiesta di Angioni della Usb Sanità.