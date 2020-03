Italia, chiudono tutte le scuole per il Coronavirus: “Allo studio misure speciali per fare stare a casa un genitore”

Italia, chiudono tutte le scuole e le Università per il Coronavirus: “Allo studio misure speciali per fare stare a casa un genitore”. Da domani e sino a metà marzo scuole e atenei chiusi, ma la ministra Azzolina ha annunciato anche un’altra importante novità: “È in fase di definizione una norma che prevede la possibilità per uno dei genitori, in caso di chiusura delle scuole, di assentarsi dal lavoro per accudire i figli minorenni. Ne ho già parlato con il Ministro Gualtieri e gli altri Ministri competenti: faremo tutto quello che è necessario per venire incontro ai bisogni dei cittadini e delle famiglie e per ridurre al massimo i disagi”. Forse già domani se ne saprà di più, intanto dopo una giornata convulsa si va verso una serrata dei poli scolastici e di tutte le attività sportive, comprese le partite di serie A, che si giocheranno a porte chiuse.