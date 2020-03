Cagliari, strage del carro attrezzi a San Michele: “Ma via Bosco Cappuccio è stata ripulita”

Decine di auto parcheggiate ieri in via Bosco Cappuccio sono state portate via dal carroattrezzi. Ignorato il cartello che imponeva il divieto di sosta per lo spazzamento della strada e residenti infuriati. Alcuni dei quali hanno denunciato che la spazzatrice poi non sarebbe nemmeno passata. Ma dal Comune smentiscono. “A noi risulta il contrario”, dichiara Alessandro Guarracino, assessore all’Igiene del suolo, “la spazzatrice ha attraversato via Bosco Cappuccio a passo d’uomo come si evince dal tracciato gps e la strada è stata diserbata”. La conferma arriva anche dalla ditta che ha in carico l’appalto.