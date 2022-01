Isolamento, quarantena e positività al Covid nelle scuole: ecco tutte le risposte della Asl di Cagliari

Cosa devono controllare i genitori ogni mattina prima di portare l’alunno/a a scuola? Cosa deve fare una famiglia in caso l’alunno/a venga allontanato da scuola per sintomi sospetti Covid? Come mi devo comportare se sviluppo sintomi riconducibili al COVID-19? Cosa devo fare se ho avuto un contatto stretto con un positivo, sono ASINTOMATICO e sono guarito dal COVID-19 da meno di 120 giorni?Sono solo alcune delle domande più frequenti che in questi giorni- in cui il picco pandemico è particolarmente elevato e il numero di contagi da Sars-Cov2 è in aumento – cittadini, genitori, studenti e studentesse si pongono in merito alla situazione che stanno vivendo quotidianamente.

Per questa ragione, il Servizio di igiene e sanità pubblica della ASL di Cagliari ha diffuso, per tramite del sito aziendale e con comunicazione ai sindaci del territorio, alle organizzazioni sindacali e agli Ordini dei medici due vademecum con le nuove regole da seguire per chi risulta positivo, o per chi ha un contatto e risulta asintomatico, anche sulla base delle dosi di vaccino già effettuate, da chi ha il booster a chi non ha nemmeno una dose di vaccino.