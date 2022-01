Terribile incendio nel campo nomadi di Sassari, due ore di intervento dei vigili del fuoco evitano la tragedia

Devastante incendio nel campo nomadi di Sassari, in località Piandanna. La sala operativa del Comando dei vigili del fuoco ha ricevuto la richiesta di intervento intorno alle 14.30, quando sono state inviate due squadre dalla sede centrale, che si sono immediatamente messe al lavoro per garantire la messa in sicurezza della zona interessata. Solo il tempestivo intervento ha evitato la tragedia, considerando anche che fra i materiali coinvolti c’erano plastica, cavi elettrici, vecchi computer a altro. L’intervento è terminato dopo le 16 con accurata bonifica della zona. Presenti squadra Polizia Locale per la sicurezza delle operazioni di soccorso.