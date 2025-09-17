Tragedia 3 giorni fa ad Adria, in provincia di Rovigo. Un bimbo di 7 anni, Mattia Restuccia, si trovava in bici con la mamma quando un auto li ha travolti. Stando a quanto ricostruito, il 70enne alla guida della vettura era senza patente. Le condizioni di Mattia sono apparse subito gravi ed è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Padova.

Purtroppo nelle ultime ore è stata dichiarata la morte cerebrale del piccolo. Mattia è tenuto in vita grazie alle macchine in attesa dell’ultimo immenso gesto d’amore della famiglia: i suoi organi verranno donati per salvare altre vite.

In città ci sono le epigrafi per ricordarlo e la data dei funerali sarà fissata quanto prima.