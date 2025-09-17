Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giovedì 18 Settembre L’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli e il mare da mosso a poco mosso. Vediamo nello specifico con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 32°C e la minima di 18°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Sudovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Sud. Il mare sarà poco mosso. A Sassari la giornata sarà in prevalenza parzialmente nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 27°C e la minima di 16°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Est-Sudest, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest. A Oristano la giornata sarà parzialmente nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 28°C e la minima di 17°C. I venti saranno tesi e provenienti da Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 30° C e la minima di 15°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest. Sarà pertanto un Giovedì in prevalenza sereno temperature che raggiungeranno a massime di 32°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba