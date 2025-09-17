Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giovedì 18 Settembre L’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno debol i e il mare da mosso a poco mosso . Vediamo nello specifico con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza seren a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 32 ° C e la minima di 1 8 °C. I venti sarann o deboli al mattino e provenienti da Sudovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Sud. Il mare sarà poco moss o . A Sassar i la giornata sarà in prevalenza parzialmente nuvolos a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 7 °C e la minima di 1 6 °C. I venti sarann o moderat i al mattino e provenienti da Est-Sudest, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest. A Oristano la giornata sarà parzialmente nuvolosa . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 28 ° C e la minima di 1 7 ° C. I venti sarann o tesi e provenienti da Nordov est per tutta la giornata . Il mare sarà mosso . A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolos a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 30 ° C e la minima di 1 5 °C. I venti sarann o deboli al mattino e provenienti da Est-Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest- Nordovest. Sarà pertanto un Giov ed ì in prevalenza sereno temperatur e che raggiunge ranno a massime di 3 2 ° C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba