Luigi Atzeni è’ morto: dramma e Monserrato, addio al 72enne ustionato nel grave incendio in casa. Un mese agonia in ospedale, oggi il suo cuore ha cessati di battere. Le parole struggenti della figlia: “Nostro padre se ne va lasciandoci il vuoto del suo amore silenzioso, ma incondizionato, della sua presenza discreta e costante, della sua bontà d’animo così rara. Viveva per noi e per i suoi nipotini Alice e Andrea: la sua ragione di vita era racchiusa nella famiglia, che amava sopra ogni cosa.

Ci resta la gratitudine per ciò che ci ha insegnato con l’esempio: la dignità nel lavoro, il coraggio nelle difficoltà, e quell’amore autentico che non aveva bisogno di essere detto per essere riconosciuto. Questo è il padre che porteremo sempre nel cuore.

Ci teniamo a ringraziare chi ci ha sostenuto con la presenza e la raccolta fondi, stiamo utilizzando le risorse per ripristinare casa e ci aiuterà anche per le spese di trasporto della salma e funebri.

Roberta e Riccardo”.