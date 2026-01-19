Tragedia nella frazione di Costa a Pederobba, vicino Treviso. Questa mattina donna di 86 anni è stata investita da un camion dei rifiuti. Stando a quanto ricostruito, la donna era uscita per una passeggiata quando, passando dietro al camion, è stata investita durante una manovra. Purtroppo, nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per l’86enne era ormai troppo tardi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pederobba per i rilievi di rito. Il conducente del mezzo rischia di essere indagato per omicidio stradale.