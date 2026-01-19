Nuovo bollettino della protezione civile che proroga fino alle 23,59 di domani martedì 20 gennaio l’Allerta Rossa per rischio idrogeologico.

L’avviso di Criticità Elevata della Protezione Civile è accompagnato da un bollettino di Vigilanza Meteorologica fino alle 12 di mercoledì 21 per pioggia, temporali, vento e mareggiate.

Prorogata anche la validità dell’Allerta per rischio idrogeologico con criticità Elevata – Colore Rosso che sarà in vigore anche per la zona di Cagliari e per tutto il Campidano fino alle 23,59 di martedì 20 gennaio 2026.

Nell’Avviso è precisato anche che, per lo stesso arco temporale e geografico, l’Allerta è stata classificata in Moderata (colore Arancione) per rischio idraulico e in Ordinaria (colore Giallo) per rischio idrogeologico per temporali.

In vigore fino alle 12 di mercoledì 21, il bollettino di vigilanza meteorologica per pioggia, temporali, vento e mareggiate.

Il Servizio di Protezione Civile del Comune di Cagliari ha, inoltre, reso note le norme di comportamento che interessano gli abitanti della Municipalità di Pirri, in modo da evitare possibili situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica.

Secondo l’Avviso é fatto divieto di parcheggiare nelle vie: Balilla (dalla Piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere.

Le auto parcheggiate nelle sopraccitate vie possono essere spostate nel parcheggio della piscina di Terramaini in via Pisano.

Con l’obiettivo di tutelare ulteriormente la sicurezza e l’incolumità pubblica, in presenza di fenomeni temporaleschi i cittadini sono inoltre invitati a prestare la massima attenzione e ad attivare le misure di autoprotezione:

non scendere nei piani interrati o seminterrati;

non uscire di casa;

allontanarsi dalle strade allagate raggiungendo luoghi più elevati

Massima attenzione per le zone costiere e i litorali per i quali l’Avviso di rischio per vento e mareggiate, consiglia di: