Investe un 29enne a Sant’Anna Arresi, operaio denunciato: era alla guida ubriaco.

Il 25 dicembre, a Sant’Anna Arresi, i Carabinieri della Stazione di Carbonia hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica un 47enne del posto, operaio. Nelle primissime ore della notte, in via Italia, alla guida della propria Volkswagen Passat l’uomo ha investito accidentalmente un 29enne di Quartucciu. Il giovane è stato immediatamente soccorso e trasportato dal 118 all’ospedale di Carbonia. L’autista del mezzo, sottoposto ad accertamento alcolemico, ha riportato un tasso superiore a quello consentito; la patente di guida è stata ritirata e il veicolo sequestrato amministrativamente ai fini della confisca.