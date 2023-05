Introvabile a Escalaplano, allarme rosso per Marco Lai: “Può essere ovunque in Sardegna” 

Marco Lai non si trova e, di sicuro, non è a Escalaplano. Il cinquantaduenne malato e sparito da quasi tre settimane potrebbe essere andato ovunque. A spiegarlo, con una punta di amarezza, è il sindaco Marco Lampis: “Non abbiamo più notizie di lui. Il territorio è stato battuto e scandagliato senza alcun esito. La nostra speranza è che la presenza di Marco Lai possa essere notata in qualche altra località della Sardegna. Vi chiediamo di prestare attenzione e osservare e, qualora abbiate l’impressione di averlo davanti, non esitate a scattare una foto e inviarcela tramite WhatsApp o Messenger e contattate subito le forze dell’ordine”, prosegue il primo cittadino.

Il numero da contattare, in caso di avvistamenti, è il seguente: +393386164174.