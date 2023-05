Muore a 25 anni in attesa del trapianto a Cagliari, lacrime per Ignazio Piras: “Vola in alto”

Lacrime a Nuoro per la scomparsa di Ignazio Piras. Aveva solo 25 anni, come ricordano i suoi amici sui social, da un po’ di tempo stava lottando contro un brutto male, raro, ed era in attesa di un trapianto di fegato da fare a Cagliari. Il funerale è stato celebrato oggi nella chiesa di Beata Maria Gabriella: Piras è morto in ospedale, al San Francesco di Nuoro. Molto toccante il ricordo che gli dedica la pagina Facebook ufficiale collegata alla parocchia: “Solo pochi giorni fa, il primo maggio, onoravi con sacrificio il nostro San Francesco presso il santuario, oggi questo Santo ti tiene la mano e ti accompagna nell’alto dei cieli dove potrai pregare per chi resta qui in terra e ricongiungerti ai tuoi cari più stretti. Ignazio caro, chi ti ha conosciuto ricorderà il tuo sorriso, i tuoi valori, la tua educazione, la voglia di vivere ed anche la tua passione per le tradizioni. Bola in artu fizzu ‘e Nugoro”.