Internet veloce a Sarroch, sì del Comune alla banda ultralarga

Connessione ultraveloce e svolta digitale a Sarroch. Ieri è stata adottata la delibera di Giunta con la quale è stata approvata la Convenzione fra il Comune di Sarroch ed Infratel ItaliaSpa per la realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda Ultra Larga. L’aggiudicataria della concessione relativa alla Regione Sardegna e la società Open Fiber Spa, che è affidataria per la costruzione, manutenzione e gestione della rete. “Un passo importante verso l’innovazione per il nostro territorio che favorirà in particolare le imprese delle aree industriali”, ha sottolineato il sindaco Salvatore Mattana.