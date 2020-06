Iglesias punta sul turismo, con un solo biglietto visita ai siti minerari, musei civici e centro storico

La città di Iglesias punta sul turismo: con un solo biglietto sarà possibile visitare i siti minerari, i musei civici e il centro storico della città. L’obiettivo è quello di far conoscere il centro storico alle migliaia di turisti che visitano ogni anno i siti minerari.

“Così puntiamo a prolungare la permanenza dei turisti in città con un’offerta turistica più ampia che andrà sicuramente a beneficio delle nostre attività commerciali” spiega il sindaco Mauro Usai. Nello specifico, con l’acquisto di un biglietto per visitare Porto Flavia e la Grotta Santa Barbara, i visitatori riceveranno in omaggio la visita guidata al Museo del Costume e delle Tradizioni. Inoltre, per i visitatori sono disponibili diverse combinazioni che permetteranno di abbinare le visite ai diversi siti turistici in base alle proprie preferenze, come per esempio: “Tour Musei” – durata 4 ore (Porto Flavia, Tour Centro Storico, Musei cittadini), “Musei Cittadini”, durata 2 ore (Castello Salvaterra e Mostra Medioevale e delle Torture, Archivio Storico Comunale, Museo Mineralogico, Museo del Costume e delle Tradizioni), “Tour Miniere” – durata 3 ore

(Grotta S. Barbara, Tour Miniera S. Giovanni,Museo Costume).

(foto: sedia inquisitoria, museo delle armi del Castello Salvaterra)