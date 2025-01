L’oscurità al calar del sole avvolge l’arteria che si snoda nel quartiere di Genneruxi, illuminazione pubblica non pervenuta e, tra chi abita nella zona, cresce l’apprensione. Non solo per un manto stradale non perfettamente lineare che potrebbe trarre in inganno i pedoni durante l’attraversamento, come i marciapiedi, bensì la paura si estende al fattore sicurezza. Malintenzionati infatti potrebbero essere agevolati dal buio e aggredire i passanti. Da quanto emerge, la problematica andrebbe avanti da giorni, le segnalazioni alle istituzioni di competenza sono già state effettuate, si attende solo che la luce torni a illuminare la strada.