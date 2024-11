Insulti, minacce e violenze contro la compagna: operaio in manette a Carbonia

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

I carabinieri del Radiomobile di Carbonia hanno tratto in arresto un uomo di 39 anni, operaio e residente in città, indiziato di maltrattamenti nei confronti della convivente. L’arresto è stato il risultato di un’indagine avviata dopo un intervento dei militari presso l’abitazione della vittima, che ha portato alla luce un quadro di ripetute condotte violente e persecutorie, apparentemente protrattesi nel tempo.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo, in stato di alterazione psico-fisica, avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente la compagna convivente, scatenando insulti, minacce e violenza per futili motivi legati a gelosie e dissidi sulle spese familiari. Questo comportamento avrebbe generato nella donna un grave stato di ansia e timore per la propria incolumità, costringendola a vivere in una condizione di continua apprensione. Ulteriori verifiche hanno permesso di raccogliere elementi che suggeriscono come tali episodi di maltrattamento si sarebbero protratti sin dal 2013, con frequenti insulti e, in alcuni casi, percosse.