Cagliari, ruba la bicicletta a un rider: 29enne algerino in arresto

Nella trascorsa nottata i carabinieri hanno tratto in arresto un uomo di 29 anni, di origine algerina e senza fissa dimora, già noto, per furto aggravato. L’intervento è avvenuto in Piazza Matteotti, dove il giovane è stato sorpreso mentre cercava di allontanarsi con una bicicletta elettrica appena sottratta a un giovane rider di 21 anni, cittadino pakistano, che la utilizza come strumento principale per svolgere la sua attività di consegne per una nota piattaforma di delivery.

La bicicletta rubata rappresentava molto più di un semplice mezzo di trasporto per la vittima del furto: era il cuore della sua attività lavorativa, indispensabile per spostarsi rapidamente e completare le consegne necessarie al suo sostentamento. Il rider, accortosi immediatamente del furto, ha allertato i carabinieri e, anche grazie alla collaborazione dei colleghi presenti in zona, è stato possibile individuare rapidamente l’autore del furto, che tentava di fuggire con il mezzo.