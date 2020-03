Inps, boom di accessi per la cassa integrazione straordinaria: sito in tilt

“Server is too busy”. Quattro parole, non certo quelle che servono alle tante imprese impegnate ad inoltrare le richieste per la cassa integrazione straordinaria prevista dal Governo nel pieno dell’emergenza del Coronavirus. Il sito dell’Inps è in tilt da almeno due ore: troppi gli accessi fatti in contemporanea da tutta l’Italia, e sinora sarebbero pochi i “fortunati” ad essere riusciti a compilare tutte le carte utili a chiedere l’aiuto economico. Impossibile sapere quando il sito tornerà navigabile, ma l’auspicio è che avvenga in tempi rapidi. Anche perché, dal primo aprile, è previsto un nuovo assalto, quello di chi deve chiesre l’indennità da 600 euro per i lavoratori autonomi, partite Iva, stagionali, e per i voucher per baby sitter e badanti o per il congedo straordinario.