È Matteo Salvini il primo big a venire in Sardegna per la campagna elettorale delle Regionali. Il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture parteciperà, venerdì mattina a Cagliari, al convegno “L’Italia dei Sì 2023-2032 – Progetti e grandi opere in Italia e in Sardegna”, alle undici all’hotel Regina Margherita. A meno di un mese da voto e dopo aver scelto di sostenere Paolo Truzzu, è probabile anche un incontro tra lo stesso Salvini e Truzzu.