I Carabinieri della Stazione di Assemini sono intervenuti presso un appartamento privato in fase di ristrutturazione situato nel centro abitato di Elmas, a seguito di un incidente sul lavoro.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un operaio di 41 anni, dipendente di una ditta specializzata nell’installazione di infissi, è rimasto ferito mentre era intento a montare una porta finestra. Per cause ancora in fase di accertamento, la struttura lo avrebbe travolto, colpendolo.

L’uomo è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in codice giallo presso l’ospedale Brotzu di Cagliari, dove si trova attualmente ricoverato, fortunatamente non verserebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’evento i militari dell’Arma hanno eseguito un accurato sopralluogo congiuntamente al personale dello SPRESAL dell’ASL di Cagliari, finalizzato a verificare il rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e a chiarire l’esatta dinamica dell’infortunio. L’Autorità Giudiziaria è stata prontamente informata.