A conclusione di un’attività ispettiva finalizzata alla verifica del rispetto delle normative in materia di tutela dei lavoratori, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari hanno denunciato una 37enne residente a Settimo San Pietro, quale responsabile di una società che gestisce un pubblico esercizio con sede operativa nel capoluogo.

La donna è ritenuta responsabile della violazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, per avere installato impianti audiovisivi dai quali poteva derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei dipendenti, in assenza delle previste autorizzazioni.

Le è stata anche elevata un’ammenda dell’importo di 387,25 euro e ne è stata informata l’Autorità Giudiziaria.