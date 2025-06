Guspini – Anche un gattino è rimasto vittima dell’esplosione di una bombola all’interno di un appartamento: “Si cerca qualcuno disposto a portarlo nella clinica veterinaria”. L’appello è stato lanciato da alcuni residenti che hanno soccorso il felino che in “questo momento si trova in via Alessandrini, incrocio con via Anna Frank”.

L’esplosione è avvenuta oggi in via Guido Rossa, l’allarme è scattato intorno alle 16, quando i residenti dei palazzi vicini hanno notato una fiammata e udito un forte boato al sesto piano.

In casa si trovava una donna, padrona di casa, rimasta gravemente ustionata. Illesi il marito e i figli minori.